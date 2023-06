A kétrészes gálaesten Lorenzo Castriota Skanderbeg karmester vezényelt, aki az elmúlt évtizedekben Rómától Tiranáig és Törökországtól Japánig számos operaháznál, valamint szimfonikus zenekarnál közreműködött. Castriota olasz együttesek karmestere, de vezénylést is tanít, valamint zeneszerzőként is aktívan dolgozik. Mellette török és olasz operaénekes-sztárok, Nurdan Kücükekmekci, Renzo Zulian és Giuseppe Altomare lépett színpadra. Az előadáson Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Richard Wagner és Umberto Giordano művei csendültek fel. Részletek is felcsendültek például az Aida, a Tosca, az Otello és a Pillangókisasszony című darabokból.