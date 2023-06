Nem minden arany, de fénylik

Egy nagyon különleges programmal készültek, egy olyan kiállítással, ami csak ezen az egy estén látható. A Ragyogás címet viselő tárlaton a múzeum arany kincsei láthatóak – mondta Tóth Arnold tudományos titkár. Utoljára 24 évvel ezelőtt volt hasonló, amikor 100 éves volt a múzeum, 1999-ben. Az ilyen válogatás ritka az intézmény életében. Minden gyűjtemény igyekezett kapcsolódni hozzá valamilyen módon. Az Ásványtárból termés aranyakat, valamint régészeti tárgyakat a népvándorlás idejéből és a középkorból, illetve a néprajzi gyűjteményből flitteres és rojtos „ragyogó” ruhadíszítéseket, továbbá a történeti gyűjteményből serlegeket, kelyheket állítottak ki. De a kiállításon megtekinthető volt Palóczy László és Lévay József aranytolla is – tette hozzá a tudományos titkár. Érdekesség még a Bodrogolaszi aranykincs, amely 72 darab gyönyörű aranypénzt tartalmaz. A múzeum épületének egyéb részeiben is volt program. Hiszen ezen az estén betekintést nyerhettek a látogatók a restaurátor műhelyekbe is. Előzetesen kellett regisztrálni és a helyek gyorsan megteltek – emelte ki Tóth Arnold. A gyerekekre is gondoltak természetesen, nekik a Pannon-tenger Múzeum nyújtott különleges élményeket a dinoszauruszok és az ősfák világában.

Egy zárt világ, ami mögé bekukucskáltak

Nagyon régen volt már, hogy betekintést engedtek a műhelyekbe a látogatóknak, ezért úgy gondolták ideje újra beépíteni a programba – mondta Tóth Edina szilikátrestaurátor művész, műtárgyvédelmi osztályvezető. Akkor tudják becsábítani az embereket leginkább a múzeumba, ha nyújtanak valami újat, valami különlegeset. Egyszerre csak 7 fő fér el a bemutatón a kis terek miatt, ezért kellett előre regisztrálni – tudatta a szakember. Öt helyiségben zajlik a munka: fém, textil, papír-bőr-fa, szilikát műhely (kerámia-üveg szakterület), illetve a festő restaurátor műhelyében. A terület idegen az átlag emberek számára, ezért sok kérdést tesznek fel, amelyre igyekszenek megadni a válaszokat – avatott be Tóth Edina.

A kislány rendszeres látogató

A hatéves óvodás, Mundrák Hanna Márta kérése volt, hogy a dínó múzeumba menjenek, meg majd máshova is, de oda mindenképp – mondta az édesapja, Mundrák Antal. A kislány volt már korábban is a Pannon-tenger Múzeumban és nagyon tetszett neki a kiállítás, ezért szerette volna most is megnézni. Ezután még az MVK Zrt. telephelyén zajló programokat is szeretnék megtekinteni, kipróbálni, amit lehet – avatott be az apuka. Hanna pedig elárulta nekünk, hogy ő már olyan ügyes, hogy a legnehezebb memóriajátékot is ki tudja rakni néhány perc alatt, és ezt meg is mutatta az érintőképernyős kijelzőn, ami valóban nagy kedvence a gyerekeknek a kiállítási térben.

