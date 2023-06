Évadzáró társulati ülést tartott pénteken a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Fábián utcai székházában, azaz a Malomban.

– Az utóbbi négy évad úgy telt el, hogy a megszokottól eltérő helyzettel kellett szembe néznie a társulatnak – mondta Szászné Pónuzs Krisztina, a zenekar ügyvezetője. Minden évad mást tartogatott és néha minden nap is új kihívásokat jelent, amely nehezíti a zenekar életét. Ennek ellenére ezt az évadot is sikeresen zárták. A téli időszakban az energiaválság miatt ugyan csökkenteniük kellett a működési intenzitást, de nem kellett leállniuk vagy bezárniuk tartós időre, mint más zenekaroknak – emelte ki az ügyvezető.

Hozzátette: a tervezett előadásokat meg tudták tartani és a közönség is kitartott mellettük. Kevesebb számban, de még így is 75 koncertet adtak ebben az évadban. Ezen felül volt nyolc nem hangversenynek minősülő karmester gyakorlat. Továbbá szakmai napokat is szerveztek.

Jubileumra készülnek

– A teljes látogatottságuk meghaladta a 25 ezres néző számot – fogalmazott Szászné Pónuzs Krisztina. – Az iskolákkal tartott kapcsolatukat megőrizték a pandémia alatt is, az ifjúsági programjaik bővültek az eltelt évadban. Ezt szeretnék folytatni a jövőben is, hogy minél több fiatalhoz jusson el a komoly zene – tette hozzá.

A jövő évadra különösen készülnek, hiszen kiemelt jelentőségű lesz. A zenekar hatvanadik évfordulóját ünnepli majd, amelyet a közönségükkel együtt szeretnének tölteni.

Örök érték és minőség

– Igazi önfeledt pillanatokat szereznek a közönségnek, de a mögött mennyi munka, mennyi fáradtság és nehézség van – hangsúlyozta Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere. – Mindez kifelé azonban nem látszik, ez a profizmus és az alázat, amellyel a zenekar rendelkezik.

Az alpolgármester megköszönte, hogy büszke lehet a Miskolci Szimfonikusokra és jelen lehet a jubileumi hatvanadik évadban.

– Az a munka, amit végeznek egy örök érték, hiszen a modern zenéhez képest a klasszikus muzsika olyan mélységéket és magasságokat tud az emberben megszólaltatni, amire más nem képes – emelte ki Ignácz Dávid, Miskolc város jegyzője. – A miskolci közönség szereti a zenekart, ez abból is látszik, hogy telt házasak a koncertjeik. A legkisebbektől a legidősebbekig mindenkinek tartogatnak élményt.

Negyven éve egy munkahelyen

Az évadzáró beszédeket követően köszöntötték a zenekar azon tagjait, akik évtizedek óta náluk dolgoznak. Harminc éve van a szimfonikusoknál Pintér-Tresó Katalin, a brácsa szólam tagja. Negyven éves jubileumot ünnepel Kispál Erzsébet, a második hegedű szólam tagja, illetve Siklósi Éva az első hegedű szólam tagja. Továbbá elismerést kapott a legtöbb szolgálatot teljesítő zenekari tag: Tóth Tamás, a brácsa szólam vezetője, aki ez alkalommal is munka miatt volt távol.