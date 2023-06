A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal hirdette meg népdalversenyét. A felmentő rendszerű eseményen először a területi selejtezőket rendezték, rendezik meg. Ózd mellett Mezőkövesd, Sárospatak és Szerencs a helyszín, ahonnan a legjobbak az ősszel rendezendő miskolci fináléban is megmutathatják a tudásukat.

– A kultúránkat csiszolatlan gyémántként kezeljük, amit mindig formálunk, alakítunk – szólt a versenyzőkhöz Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos. – Így tették az elődeink is, hiszen amíg nem volt kotta, addig hallomásból énekelték, így adták át egymásnak a dalokat. Mindenki igyekezett a saját maga kincsét hozzátenni, így alakult ki mindaz, amit ma úgy hívunk, hogy a magyarság dalkultúrája.

Vármegyénknek ebből a szempontból rendkívül széles az öröksége, hiszen a Barkóságnak, a Gömörségnek és Matyó-vidéknek is megvannak a sajátos dalai, de ugyanúgy a régi nehézipari mesterségek, a bányászok és a kohászok kultúrája is kézzelfogható. Éppen ezért lényeges, hogy a fiatalabb generáció is megismerje ezeket, így a jövőben is fennmaradhassanak.

Önkifejezési forma

– A zenében benne lakozik az identitásunk, a hangulatunk és sok esetben az egész életünk - fogalmazott megnyitójában Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke. – A muzsika, a dal az az önkifejezési forma, amit csak szenvedéllyel, teljes szívvel lehet csinálni, egyébként elvész az üzenete. A Magyar Dal Napja is azért nagyszerű kezdeményezés, mert egyszer egy évben reflektorfénybe állítja az értékeinket. Ezzel a versengéssel hasonló a célunk. Mutassuk és őrizzük meg a magyar zenészek alkotásait, és vigyük tovább sok éven keresztül.