A Sárospatakon működő Lulugyi Roma Gyermek Néptánccsoportnak sárospataki, vajdácskai, bodroghalmi tagjai vannak. A csoport ez éven is hétvégi próbákon foglalkozik a roma tánchagyományokkal. Minden művészeti csoport célja hogy közönség elé léphessen, így a lulugyisok is nagyon készültek a fellépésre. Most Vajdácskán volt lehetőség arra, hogy fellépjenek. A bodrogközi tánchagyományokból – cigány botolóból, páros botolóból, páros cigánytáncból, cigány csapásból – álló koreográfiát mutatták be, nagy sikerrel.