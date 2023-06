FeLugossy László kiállítása nyílik meg a MissionArt Galéria miskolci épületében (Széchenyi István u. 14.) június 16-án, péntek délután fél 6-kor.

A rendezvény a Hangszínhely fesztivál keretében jött létre, és a galéria, valamint a Műút irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat eseménye.

A kiállítás címe Zene, megnyitásának alkalmával mutatják be a művész két újabb kis kötetét, amelyek a MissionArt Galéria feLugossy László kis könyvek (versek és prózák) sorozatának 5. és 6. darabjai, címük: Antropomorf hologram és A hal aki a nap körül hering. A szerzővel Zemlényi Attila és Kishonthy Zsolt beszélgetnek az esten.

– Már tavaly is részt vettünk a fesztiválon, akkor miskolci fiatalok mutatták be műveiket. Az idén arra gondoltam, hogy idősebb művészt választok, így döntöttem FeLugossy László mellett – mondta lapunknak Kishonthy Zsolt, a MissionArt galéria társtulajdonosa. Mint fogalmazott, FeLugossy Laca művészete épp azt ötvözi, amiről ez a fesztivál szól: a hangot, a zenét, a képet. A művészt zenészként és képzőművészként, valamint forgatókönyvíróként, rendezőként, íróként is egyaránt jegyzik.

FeLugossy László a '80-as években az A. E. Bizottság zenekar énekeseként és szövegírójaként vált ismertté. Aztán jöttek a filmek, amelyekben mindig fontos szerepe volt a zenének, zenei klipjeire pedig a kép, zene, szöveg szoros egysége jellemző.

– A kiállítás központi eleme egy tévé, amelyen Bizottság számokat vetítünk majd, a falon pedig Laca emblematikus festményei láthatók, festmények, valamint vegyes techikával készültek egyaránt. A képeken rövid tőmondatok, szövegek,amelyek vizuális jelként, képként jelennek meg a vásznon, sűrű, tömör, abszurd, szellemes mondandó jellemzi őket.