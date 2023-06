Százmillió forintot kap a Zempléni Fesztivál idén a kormánytól. Mindezt dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő jelentette be azon a bodrogkeresztúri rendezvényen csütörtök este, amelyet a Tokaj-Hegyalja Egyetem szervezett a térségi szereplők számára. A honatya hozzátette: Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter saját miniszteri keretéből biztosítja a bajba került fesztivál számára a forrást.

Néhány héttel ezelőtt lemondott a fesztivál igazgatója, Turjányi Miklós és egy ideig úgy volt, hogy nem is lesz idén az 1992 óta létező fesztivál. Mi több, a szervezők úgy gondolták, hogy ha idén nem lesz, akkor valószínűleg már máskor sem. Elsőként a térség egyik legjelentősebb mecénása, dr. Sándor József, a Fémalk Zrt. tulajdonosa nyújtott mentőövet a fesztiválnak, aki a korábbinál sokkal nagyobb támogatást ígért a szervezői csapatnak. Majd összefogtak a tokaj-hegyaljai és zempléni polgármesterek is, akik önkormányzataikkal egyeztetve ugyancsak a korábbinál több pénzt különítettek el arra, hogy megmeneküljön a rangos rendezvénysorozat, jelezve milyen sokat jelent számukra a fesztivál.

Hollerung Gábor művészeti vezető, a Budafoki Dohnányi Zenekar vezetője el is kezdte a szervezést. Most pedig megérkezett a kormányzati támogatásról szóló hír is. A Zempléni Fesztivál Zemplén legrangosabb komolyzenei eseménye, amit augusztus közepén rendeznek meg minden évben. Számos turistát vonzanak programjaik és gyakran lépnek fel az általuk szervezett koncerteken világhírű művészek is.