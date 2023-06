A Halász Ferenc Országjáró Tehetségkutató miskolci állomására érkezett kedden, amely egyben a versenyszezon záró alkalma. Bárány Zoltán, a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium Intézményvezető helyettese jóvoltából a versenynek a szakgimnázium adott otthont.

Hat nagyvárosban

A tehetségkutató-sorozat idén először indult útjára a Fesztivál Akadémia Budapest szervezésében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával 6 nagyvárost érintve, közel 100 versenyzővel, nagy sikerrel. A hegedűsök és csellisták három fős szakmai zsűri előtt mérettették meg magunkat. A díjazottak fesztiváljegyeket, mesterkurzust és fellépési lehetőségeket nyerhettek. A zsűrizésben Kokas Katalin, Liszt-díjas érdemes művész; Kokas Dóra Junior Príma-díjas gordonkaművész és Zalai Antal Érdemkereszt kitüntetésben részesített hegedűművész vett részt.

Közös műhelymunka

„Halász Ferenc, akiről a mai versenyt elneveztük, a Zeneakadémia oktatója és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium igazgatója volt és szívügyének érezte a tehetségkutatást” – ismertette Kokas Katalin hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense. „Tehetségkutató-sorozatunkkal öt régióban jártunk az országban, amit a későbbiekben a vonósok mellett szeretnénk zongorával is bővíteni. Célunk az, hogy a 18 év alatti gyerekeket időben inspiráljuk a tanáraikkal együtt. Az értékelés során figyeltük az alapokat, hogy milyen a hangminőség és hangigény. Fontos, hogy valaki tiszta intonációval játsszon a hangszerén. Aztán az értékelés során néztük a színpadi jelenlétet, a gyerek kiállását és kisugárzását. Minden verseny egyben egy mesterkurzus is, ahol közös műhelymunka keretében a versenyzőkkel és a felkészítő tanáraikkal végigbeszéltük, hogy a jövőben mire figyeljen a növendék. Például mi az a vonótartás, ami segít abban, hogy a hangszeren is ki tudja fejezni, amit a zene kapcsán érez. Minden ilyen megmérettetés az életre készít fel.”

Kapcsolatépítési lehetőség

A tehetségkutató csak az első állomása a nyári versenysorozatnak.

„A Fesztivál Akadémia Budapest célkitűzése, hogy időben felfedezze a tehetségeket és azokat kiemelje. Igyekszünk inspirációt adni és több évig a saját közegükben segítjük az érintett gyerekeket. A jelenlegi tehetségkutató folytatása a miskolci Hubay Jenő Nemzetközi Hegedűverseny, ahol Magyarország, a környező országok és a Visegrádi Négyek országainak képviselői versenyeznek 20 év alatti négy korcsoportban. Ennek utolsó állomása a Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny, ahová már a világ minden tájáról érkeznek 22 év alatti fiatalok. A végén 40-50 világhírű művészt ismerhetnek meg a gyerekek, akik Budapestre a Fesztivál Akadémiára jönnek játszani és tanítani június 14. és 25. között. Ott közel ezeregyszáz egyéni mesterkurzus lesz a tíz nap folyamán. A pedagógusok pedig ingyenes 30 pontos akkreditációnak számolhatják el, mint továbbképzést” – osztotta meg Kokas Katalin.