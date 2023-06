A Szegedi Csaba, Perkupáról elszármazott kiváló operaénekes által megálmodott rendezvény idén már a hatodik alkalommal kerül megrendezésre. A programok június 9-én, pénteken 18.00-kor kezdődnek a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjével a református templomban, melyen közreműködik Szegedi Csaba. A koncert után szeretetvendégség és közönségtalálkozó a Fesztiválközpont udvarán.

Június 10-én, szombaton 11.00-tól Paár Julcsi Kerekerdő mesekoncertje nyitja a napot a katolikus templomban, melyen közreműködik Takács Ádám – hegedű, Papp Endre – brácsa, harmónika, Szabó Dániel – cimbalom, Bognár András – nagybőgő, Pálffyné Tóth Beatrix és Csiki Gergely – tánc. 14 órától Dolhai Attila koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők a Kalász László Művelődési Házban, közreműködik Dolhai Luca – ének és Szekeres László – zongora.

17 órakor veszi kezdetét a fesztiváli felvonulás és körmenet a településen, melyet 19 órától az Operagála követ a református templomban.

„2023. június 10-én, este 19 órakor, a 6. Perkupai Operafesztivál színpadán Isten végtelen kegyelméből be fogok mutatni 3 kiváló operaénekest. Vendégünk lesz egy fiatal magyar szoprán Brassói-Jőrös Andrea, aki nem csak bársonyos hangjával, hanem bájos küllemével, igéző mosolyával is elvarázsolja a közönséget. Bartos Barna azon fiatal, kivételes tenor, akit tehetsége komoly jövő, páratlanul szép karrier felé repítheti. És végül, de nem utolsó sorban megtisztel minket a világhírű mezzoszoprán, Komlósi Ildikó Művésznő. Elmondhatatlan öröm, hogy velünk tart Ő is, érzem, különleges este elé nézünk. Az este fényét emeli még a Brasstones Rézfúvós Kvintett, illetve zongorán közreműködik az Operaház kiváló karmestere és korrepetitora, Tóth Sámuel Csaba.” – tájékoztatott Szegedi Csaba a gáláról. Az operagála után közönségtalálkozó és szeretetvendégség lesz.

Az operafesztivál programja vasárnap a fesztiválzáró ökumenikus hálaadó istentisztelettel ér véget a református templomban 10 órától.