A Sztrapacska Blues Band 2006-ban alakult, miskolci blues, blues-rock zenét játszó formáció. Klasszikus felállásban zenélnek már a kezdetektől fogva – 3 gitár-dob-ének. Az alapító tagok mindannyian rendelkeztek zenei előélettel. Van aki már a 60-as 70-es években részese volt a miskolci zenei életnek, de a többiek is több formációban megfordultak már ezelőtt is. A repertoár kezdetektől fogva ismert magyar és külföldi előadók szerzeményeire épült: Eric Clapton, Gary Moore, ZZ Top, Joe Bonamassa, Buddy Guy, Robben Ford, Led Zeppelin stb. vagy a magyarok közül Hobo, Deák Bill, Takáts Tamás. Fennállása alatt a zenekar eddig nagyjából kétszáz koncertet adott, elsősorban Miskolcon és szűkebb környezetében. A jelenlegi felállás két éve van együtt. Most először egy fiatal női hang került előtérbe az együttesben. Ennek megfelelően a műsor is átalakult. Megmaradtak a klasszikus blues közeli darabok, de új színként megjelent a soul és bátran hozzányúlnak neves női előadók dalaihoz is, mint például Etta James, Aretha Franklin, Tina Turner. A rendezvény ingyenes, család és kutyabarát. A gyerekeket játszósarokkal, a négylábú kedvenceket pedig frissítővel várják a szervezők.

A tavalyi Hangszínhely fesztivál idején festették ki a Csengey utcai épület kerítését képzőművészek, most az udvaron lesz a rendezvény

Fotó: Bujdos Tibor