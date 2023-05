Az viszont, hogy itt 600 sír rejtőzik a gaz alatt ez nem volt ismert. És ezt a feltáró munkát 25 éven át végezte a magyar Cserkésszövetség miskolci szervezete, a II. Cserkészkerület, illetve a Háromkő Egyesület. Aztán 2017-ben az első világháború évfordulója kapcsán felújítottak sok katonatemetőt, köztük ezt is. Ma már egy szép, rendezett területté vált, méltó emlékhellyel.

12 ország állampolgára

„Viszont nem történt meg az ott nyugvó személyek adatainak feltárása és erre vállalkoztam én 2020-2021-ben, levéltári források, anyakönyvi adatok, temető kataszter, sajtóban fellelhető információk alapján, hogy ki az a több mint 600 ember akit itt végső nyughelyre helyeztek, az első világháború éveiben, Miskolcon”- mondta dr. Tóth Arnold. Érdekességként kiemelte, hogy a mai államhatások szerint 12 különböző ország állampolgárai lennének a temetőben nyugvók, és 15 etnikai csoporthoz tatoznának. Különlegesség még, hogy orosz katonák, hadifoglyok is kerültek ebbe a temetőbe – mondta a muzeológus. Ez a könyv egy viszonylag rövid, egy 130 oldalas könyvecske, amely két részre osztható, egy bevezető tanulmányra, képekkel, és egy táblázatokba foglalt adatbázissal, amely tartalmazza a személyek legfontosabb adatait. Dr. Tóth Arnold szerint egy nemzetközi folytatása nagyon érdekes lenne ennek a kutatásnak, egy nemzetközi adatbázissal kiegészítve, de ez egy nagyobb lélegzetű munka.

A 10-es honvéd gyalogezred

A roll-up kiállítást dr. Spóner Péter a Hermann Ottó Múzeum történésze mutatta be. Az első világháború évfordulójára készült rendhagyó kiállítás a miskolci 10-es honvéd gyalogezred történetét mutatja be. Most pedig ez a könyvbemutató szolgáltatott alapot arra, hogy ezt újra elővegyék. A korabeli monarchiában háromféle csapat létezett, volt a tiszta osztrák haderő, volt a közös haderő, melybe a monarchia minden részéből soroztak be katonákat és voltak a magyar ezredek, mint a 10-es honvédek - tájékoztatott dr. Spóner Péter történész. Toborzási területe Heves, Zemplén és Borsod vármegye voltak. Ezért is hívták ”házi ezred”-nek- mondta. Az első világháború kirobbanásától kezdve harcban állt és a keleti frontra vezényelték ezt a csapatot. Legnagyobb sikereiket a román hadsereggel Erdélyben vívott ütközetekben aratta, de a háború négy éve alatt folyamatosan harcban állt. Nagyon sok nóta és induló is őrzi mai napig ennek a csapatnak az emlékét - mondta dr. Spóner Péter a Hermann Ottó Múzeum történésze. A Roll-up képekkel és szövegekkel mutatja be a legfontosabb ütközeteket és az ütközetek legmeghatározóbb alakjait.

