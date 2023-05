Felavatták hétfőn Pataki János, az ismert miskolci képzőművész emléktábláját, melyet a miskolci belvárosban, a Tulipántömb épületére, lakóháza falára helyeztek el. Az avató ünnepségen az esős idő ellenére is meglehetősen sokan vettek rész, közel ötven barát, ismerős, alkotótárs jelent meg, valamint a város vezető tisztségviselői is. Az emléktábla Varga Éva és Urbán Tibor képzőművészek közös alkotása, melyen a művész neve mellett olvasható beceneve is, ahogyan sokan nevezték: „kispataki”.

Sokat inspirálódott Párizsban

Pataki János festő, grafikus, képzőművész több művészeti ágat művelt, színházi díszletek, ipari tájak (Tiszaújváros, TVK), kifejező jellemportrék után a hétköznapi, talált tárgyakban rejlő szépség és játékosság, valamint az elvágyódás érzete foglalkoztatta. Szabad asszociációkra építve applikálta össze objet trouvé-it, melyeket vagy plasztikus táblaképekként, vagy installációkként mutatott be. Gyakran nyilvános téren, improvizatív módon dolgozott (Miskolc, Erzsébet tér, TV stúdió). Pataki János Kondor Béla-díjas és a Miskolci Téli Tárlat díjazottja is volt.

A karate is élete része volt

A szerettei és barátai soha nem fogják elfelejteni, de hogy ikonikus alakja, emléke örökké megmaradjon, azért készítették az emléktáblát – mondta az avató ünnepségen Dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szövetség elnöke. Az elnök nem csupán a sport miatt állt kapcsolatban a művésszel – hiszen Pataki János idős koráig karatézott, két danos karatemester volt –, hanem nagyon jó barátok is voltak. A karatés fiatalok ábrázolása megjelent képeiben is. Az, hogy ennyien eljöttek az emléktábla avatásra, nem véletlen, hiszen őt mindenki kedvelte és ő is szerette az embereket – hangsúlyozta az elnök.