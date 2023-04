Húsvéti hangversennyel kezdődött kedden a II. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál, melyen Miklósa Erika világhírű operaénekes lépett föl. A zenei programsorozat május 24-éig tart, és 12 koncertet kínál az érdeklődőknek változatos műfajokban.

– Folyamatosan rendezett az elmúlt években a Miskolci Egyetem hangversenyeket, de tavaly jött az az ötlet, hogy legyen a városban egy olyan komolyzenei fesztivál, ami hasonló a többi művészeti fesztiválhoz – mondta portálunknak dr. Széplaki Zoltán, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának dékánhelyettese.

– Elsősorban komolyzenei hangversenyekre gondoltunk, de célunk volt, hogy a fesztivál sok más zenei területet is felöleljen. Tavaly például könnyűzenei és népzenei estet is rendeztünk, az idén pedig a közönség hallhat például filmzenéket. Ezúttal külföldi zenészek is érkeznek Miskolcra, Szingapúrból, a Felvidékről, Németországból és Spanyolországból – sorolta a dékánhelyettes.

Verseny furulyásoknak

Mint mondta, már az első tavaszi fesztiválnak is nagy sikere volt, de akkor még keresgették a módját, hogyan tudnának minél több embernek feledhetetlen zenei élményt szerezni. Óriási sikert hozott például a kar fúvószenekarának koncertje. Akkor sok programot terveztek rövid időn belül, most azonban közel két hónapon át várják a közönséget a különböző hangversenyekre. Így a közönségszervezés is könnyebb, és működőképesebb az egész rendezvény. Az idei koncertek többsége ingyenes, csak öt előadásra kell jegyet váltani jelképes áron, mindössze ezer forintért. A fesztiválnak két fontos helyszíne lesz, a Miskolci Egyetem díszaulája és a Zenepalota Bartók terme. – Hirdettünk egy országos furulyaduó-versenyt, ami nyilvános lesz. Május 20-án egész nap, folyamatosan lépnek föl a versenyzők, akik a közönségnek igazi koncertélményt nyújtanak. A részletes program megtalálható az egyetem és a kar honlapján, közösségi oldalán, de a fesztiválnak van külön közösségi oldala is, II. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál címen. Ezeken a felületeken mindenki megtalálhatja a koncertekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat – tette hozzá dr. Széplaki Zoltán.