A Kiscsillag zenekar, amely 2005-ös megalakulásakor hobbi garázszenekarként definiálta magát, mára Magyarország elsőszámú alterrock zenekarának tekinthető. A mindig gitáralapú, de számos eltérő stílusjegyet magába olvasztó dalok, a lendületes előadásmód, Lovasi emblematikus szövegvilága és a zenekar utolsó éveiben megjelenő többszólamú énektémák az egyik legkarakteresebb, legegyedibb hangú, bátran kísérletező, évről évre megújuló produkcióvá tették a Kiscsillagot. A jelenlegi felállásban a két alapító, Leskovics Gábor (PUF) és Lovasi András (Kispál és a Borz) mellett az immár énekes-dalszerző-multiinstrumentalista szintre emelkedő Szesztay Dávid játszik, továbbá az idéntől a csapatba kerülő Hajba Imre basszusgitározik, a dobok mögött Bajkai Ferenc ül.

A Kiscsillag zenekar egyetlen tavaszi klubkoncertjét tartja 2023 április 8-án szombaton Miskolcon a Helynekemben. Miskolcon nagyon szeretnek játszani, és sokszor voltak, megszámolni is nehéz, de a 40 fellépéshez közelít a zenekar 18 éves történetében - mondta el Leskovics Gábor. A Kiscsillag zenekar idén a szokásosnál jóval kevesebb koncertet ad, elsősorban a Kispál és a Borz új lemeze és a májusi Budapest Park-os dupla telt házas koncertjei miatt. Minden tagnak van más zenei projektje is, de szeretnek újra és újra a Kiscsillag zenekarral mindig ütős, pörgős műsort összerakni nemcsak a közönség, de saját maguk szórakoztatására is, a Helynekem pedig erre tökéletesen alkalmas helyszín - tette hozzá Lovasi András.