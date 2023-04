Kiállítás 1 órája

Kinek a tükre ez? Festmények Miskolcon

Határ Attila : Whose mirror is this? című kiállítása 2023.április 28-án pénteken nyitja meg kapuit a Művészetek Háza Kortárs Galériáján.

ÉM ÉM

Határ Attila

„Kinek a tükre ez”? Teszi fel a kérdést a művész. Határ Attila képeit tekintve egy hármas tagoltság ötlik fel a nézőben, amit e frappáns kérdés indított el: kit tükröznek ezek a képek? Akiről készült a kép, aki festette a portrékat vagy aki nézi? Nem tisztünk kész választ adni erre a kérdésre, de úgy gondolhatjuk, hogy mindhárom egyben, hiszen ezen szereplők nélkül nincs teljesség, függnek egymástól, nincs elválasztás közöttük. Erős az arcokra fókuszáltság, a képek szereplőiből leginkább csak ezt ismerhetjük meg, de nem egy realista viszonyban. Határ Attila a portrékat áttranszformálja egy metafizikai síkra, ahol a színek is expresszíven jelennek meg, egész más képzettársításokat elindítva, mint egy hagyományos portréfestmény esetében. A művész Salgótarjánban született, az Eszterházy Károly Egyetemen végzett festőművészként 2018-ban, majd ugyanitt 2021-ben rajz és vizuális kultúra, média, mozgóképkultúra és kommunikáció szakon. Jelenleg művésztanárként tevékenykedik az intézményben. Munkásságában nagy szerepet kapnak a régi családi fényképek, mind fizikai, mind szellemi hatásuk, ami a festészettel kapcsolatos. A figuratív művészetet az absztrakcióval keveri úgy, hogy egy újfajta kortárs magyar stílust határoz meg. Fontos szerepet kap munkáiban a groteszk és a humor. Fiatal kora ellenére sok helyen állított már ki, az érdeklődők Budapesttől Egerig több egyéni és csoportos kiállításon láthatták már alkotásait. Ezúttal a Művészetek Háza Kortárs Galériája ad otthont műveinek.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!