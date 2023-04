A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban nyitotta meg húsvét vasárnapján Bán Tibor és Molnár András festőművészek kiállítását. Az eseményen beszédet mondott Hornyák Gyula, a Magyar Kultúra Lovagja. „Molnár András rendkívül sokszínű festői karrierje az egyik része, amely okot adott, ami eseményre, illetve Bán Tiboré, aki az alföld festője” – mondta.

Hozzátette: Mind a ketten nagyot alkottak a festészet terén és méltóképpen ünneplik a nem mindennapi munkásságukat. „Molnár András a képeivel a realista, valósághű ábrázolásra törekszik, aki 2021-ben telepedett le Miskolcon és itt is kötött házasságot” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy a művészet mellett, rendkívül nagy adakozó is. „Többek között megfestette a Miskolci Református Egyház község felkérésére Assisi Szent Ferencet és a festményt a Semmelweis kórház kápolnájának adományozta” – húzta alá. Bán Tiborról azt mondta a Magyar Kultúra Lovagja, hogy nagyrészt az alföldi világ festője.