– A Horizont mellett zajlik egy országos program is, a Színházi Olimpia, amely több előadást hoz el Miskolcra, és a kortárstánc fesztivál is csatlakozik hozzá – jelezte Kozma Attila, a tízéves Miskolci Balett, és a fesztivál művészeti vezetője sajtótájékoztató keretében. Mellette ott ült Harangozó Lili táncművész is Marilyn Monroe-ként, aki a Miskolci Balett Vörös napló című előadásának főszereplője. – Igyekeztünk a gazdasági helyzetre tekintettel változatos programot összeállítani. Aki valamilyen formában nyomon követi a Horizont fesztivált, tudja, hogy minden évben igyekszünk valamilyen más-más tematika szerint felépíteni. Az idén annyiban lesz más a tavalyihoz képest, hogy nagy hangsúlyt kapnak a hazai együttesek, előadók, természetesen megtartva a programsorozat nemzetköziségét is. Svájcból, Izraelből és Romániából is érkeznek világhírű társulatok, a Horizontra – jelezte Kozma Attila.

Neves társulatok

A fesztivál első napjáról szólva pedig elmondta: a programsorozat kiállításmegnyitóval kezdődik április 25-én délután 5 órakor. Éder Vera fotói mutatják be a Miskolci Balett elmúlt tíz évének legszebb pillanatait. Este a Vörös napló táncelődást láthatja a közönség, mely Marilyn Monroe történetét viszi színpadra a rendező Kozma Attila.

– Mivel igyekeztünk minél több magyarországi társulatot meghívni, a közönség láthatja a Közép-Európa Táncszínházat, a Kulcsár Noémi Tellabor társulatot, a Feledi János és a Feledi Projectet, valamint a fiatal alkotókat, Tóth Laurát és Kozma Johannát. Miskolcra érkezik a harmincéves Bozsik Yvette társulat, de hallhatja és láthatja a közönség Bősze Ádám zenetörténészt és Megyeri Léna tánckritikus, akiknek zene-és tánctörténeti előadása rendkívül érdekes lehet a miskolciak számára. Lengyelországból érkezik Anna Piotrowska, valamint Izraelből köszönthetjük a világ egyik legnevesebb tánctársulatát, a Vertigo Dance Companyt, akik a 10. Színházi Olimpia segítségével jutnak el Miskolcra. Szándékunk volt, hogy ha már egy ilyen erős színház ad otthont a fesztiválnak, mint a miskolci, akkor hozzunk olyan előadásokat is, melyek ötvözik a színház- és táncművészetet. Így látható lesz Shakespeare és Csehov egy-egy műve is tánc formájában. A fiatal generációt képviselő Tóth Laura egyesíti a nyelvi játékot, a táncot és az éneket. Kozma Johanna produkciója pedig a felnőtté válás folyamatát boncolgatja – sorolta a művészeti vezető.