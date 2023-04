Az ütős, igaz történeten alapuló többszörösen helyi érdekeltségű Larry című játékfilmet a 60. Magyar filmkritikusdíj is méltatta. A legjobb férfiepizód alakítás díját Onofer „CsalaDo” László kazincbarcikai szereplő kapta. A moziélménynek és közönségtalálkozónak április közepén a Kocka Étterem és Rendezvényház adott otthont az Újkazinci Baráti Kör szervezésében. Az alkotókkal Bodó József házigazda beszélgetett.

„Ádám, rapper nevén Serrano, akiről mintáztam a film karakterét, kazincbarcikai. Hét évvel ezelőtt ismerkedtem meg a történetével, felvettem vele a kapcsolatot, ideutaztam és megismertem a barátait. Sokat kalandoztunk együtt Kazincbarcikán, Miskolcon és Ózdon, azokon az eredeti helyszíneken, ahol a filmet is fölvettük” – mondta Bernáth Szilárd rendező.

„Fontos volt, hogy a film mellékzöngéi – juhtartás, rendőrség ábrázolása, karizmatikus egyház, hitelügyintéző figurája – olyan motívumok legyenek, amelyekben itteni amatőrök saját magukat játszák. Sok éven keresztül formálódott a forgatókönyv. Több ponton eltávolodott az eredeti történettől. Ugyanakkor személyesebbé vált, mert részben a saját felnövéstörténetem is visszaköszön benne. Mégis fontos volt számomra, hogy ne budapesti történetet filmesítsek meg, bár ott ér véget a film, hogy eltávolodjak a saját közegemtől, mert nincs reális rálátásom. A borsodi történettel viszont az volt a célom, hogy felrobbantsam a vásznat. Nagyon érdekelt a harag, mint téma, amelynek lényegében a rap szövegekben való szublimálását látjuk Larry esetében, aki egyébként is nagyon nehezen tudja kifejezni magát, hiszen dadog. Bár a film ironikus lezárásának látszólag nincs feloldása, mégis azt gondolom, hogy a társával, CsalaDoval szövődött barátság értékként tűnik föl.”

Az újdonság erejével

A budapesti értelmiség, sőt a külföldi filmfesztiválok látogatói is érdeklődnek a film iránt.

„Borsodról igazából dokumentumfilmeket kellene készíteni. A korábbi dokumentumfilm-történetben nagy nevek foglalkoztak Borsoddal, mint Bódis Kriszta, vagy Almási Tamás. Ugyanakkor látható, hogy a játékfilm is nagyon nagy siker” – emelte ki Muhi András producer.

„A Larry vetítéseinek komoly látogatottsága van, általában teltházzal megy a film, ami talán éppen annak tudható be, hogy a téma az újdonság erejével hat. A budapesti értelmiséget is sikerült megszólítani vele és rengeteg helyre hívnak minket közönségtalálkozókra is. Személy szerint magam is könnyen rákattantam a forgatókönyvre, mert szolidáris vagyok az elesettekkel és kitaszítottakkal szemben. Az pedig kifejezetten zavar, hogy eddig erről nem szóltak a magyar játékfilmjeink. A vidéki dokumentumfilmes témákra pedig manapság nagyon nehéz pénzt kapni. A Larry-vel mégis valahogy átmentünk ezen a szűrőn. Magyarországon kívül megjelentünk vele Tallinban, de hivatalosak vagyunk Genovába és Szarajevóba is külföldi filmfesztiválokra. Persze ez egy nehéz film.”