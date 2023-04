A II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár által szervezett keddi megemlékezés a Palotaszálló előtt található Óda-emléktáblánál kezdődött, majd a költészet teraszán folytatódott, ahol számos vers is elhangzott.

Mizser Attila

Fotós: Ádám János

Dr. Pozsgai Péter, a miskolci városháza kulturális és sport osztályának vezetője elmondta: „a magyar költészet napján anyanyelvünk, a magyar kultúra és a magyar nyelv szépségeiről, csodálatos jelképeiről, mellérendelő szerkezeteiről, rendkívüli kifejezőkészségéről és kiemelten a magyar nyelv egységéről is meg kell emlékeznünk. Egyedülálló, csodálatos örökség magyar anyanyelvünk. De április 11, egy másik írófejedelem, Márai Sándor születésnapja is, aki most ugyanígy itt van a szívükben” - tette hozzá. Majd József Attila Ódájához visszatérve a vers hangulatát Mizser Attila író, költő, irodalomtörténész elemezte. A verset Jacsó Pál költő, ügyvéd mondta el a helyszínen.

Ezt követően a megemlékezők megkoszorúzták az emlékhelyet. Az ünnepség a függőkertben, a költészet teraszán folytatódott kulturális programmal. Kárpáti Panna Villő a Földes Ferenc Gimnázium tanulója és Ökrös Rajmund a Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákja, a városi 56-os versmondó verseny első helyezettjei szavaltak és a Kalamajka Bábszínház Egyesület megzenésített verseket adott elő.