Vidó Dániel kipróbálta azt, amire eddig még senki nem vállalkozott. Először is feltette a kérdést: lehet-e futás közben verset tanulni? Az ötlet apropóját az adta, hogy április 11-e a magyar költészet napja, egyben József Attila születésnapja. A költő több versét is kinyomtatta egy-egy papírra, majd soroslást tartott. A Gyermekké tettél című költeményt húzta ki, így ezt tanulta meg a 11 (nem véletlen!) kilométeres futása alatt. A cél Lillafüred volt, ahol a költő szobra – Varga Éva szobrászművész alkotása – áll. Vidó Dániel ott szavalta el a költeményt. Nem tökéletesen, néha puskáznia kellett, de végül is kérdésére megkapta a választ: igen, lehet futás közben verset tanulni.

A kihívásról videót is készített. Mutatjuk!