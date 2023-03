Újra a Művészetek háza ad otthont Miskolcon a Színezd újra!, amelyet április 5-én (szerdán) délután 5 órától tartanak az Arttér-találkozások sorozat következő állomásaként, a BluePixel Kommunikációs és Produkciós Iroda rendezvényeként. Az arttér-találkozások új évada ugyanis a színek szimbolikájával foglalkozik, és a színeknek a művészetekben, a vallás területén, történelmi összefüggésekben, hétköznapi hiedelmeinkben betöltött szerepükhöz, valamint gyakran használt szókapcsolataikkal foglalkozik. A beszélgetések közben felvetődnek önismereti kérdések és gyakorlati tudnivalók is a Synergia okán. Már "kivesézték" a fehér és a piros színeket, most tehát a kék következik.