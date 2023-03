A Nemesi címereslevelek Borsod Vármegye Levéltárából címmel megjelent könyv bemutatóját tartották pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat Dísztermében. Az eseményen részt vettek a könyv alkotói dr.Tóth Péter, a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének egyetemi docense és tanszékvezetője, Kis József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltár igazgatója, Bodnár Tamás főlevéltáros, a Vármegyei Levéltár igazgatóhelyettese, valamint Prof.Dr, Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, Dr. Kiss János, Demeter Zoltán és Kovács Zsolt országgyűlési képviselők.

– Jeles nap ez a mai, hiszen egy hiánypótló és egyedi könyv bemutatóján lehetünk itt - mondta köszöntőjében Bánné dr. Gál Boglárka. Ilyen jellegű kordokumentumokat az országban elsőként gyűjtöttek, fordítottak le a kötet alkotói. A vármegye identitása szorosan összefonódik történelmi múltjával, a helyben élő emberekkel és családokkal, akik formálták, építették a vármegyét - tette hozzá.

A könyvet dr. Tóth Péter történész mutatta be, aki többek között kifejtette: ma a vármegye említésekor mindenki az iparra gondol, pedig a régi Borsod vármegye egyáltalán nem erről volt nevezetes, hanem arról, hogy az egész országban a tényleges és a relatív számot tekintve is itt élt a legtöbb nemes, akik rendelkeztek azokkal az előjogokkal amelyek ezt a réteget - legalábbis elvileg - megillették. Kovács Zsolt zárszavában a könyv születéséről beszélt, és a továbbiakban folytatást is kilátásba helyezte.