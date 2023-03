A Blahalouisiana székesfehérvári magyar beat-rock/pop-soul zenekar. A zenekar 2011 őszén alakult, az első koncertet 2012 nyarán tartották.

A Schram Dávid producerelése alatt megjelent első középlemez, a Tales of Blahalouisiana szerepelt a Recorder blog 2013-as kedvencei között, valamint a Lángoló Gitárok válogatásában is -írja a wikipedia.org. 2013 decemberében a Blahalouisiana telt házas koncerten bizonyíthatott a PeCsában a Morcheeba előzenekaraként.

Az 1960-as évek és a modern amerikai dalszerzők által inspirált blues-os, country-s elemeket alkalmazó rockzenekar első klipje 2013 telén jelent meg a Tonight I'll Dress in Blue című számhoz.

A zenekar 2014-ben be jutott a Nagy-Szín-Pad versenyére, az év végén kiadták Without me című kislemezüket, 2015-ben bejárták a legnagyobb nyári fesztiválokat, és két új szerzeményt adtak ki, melyekhez videókat is készítettek.

2016 áprilisában jelent meg debütáló nagylemezük, a Blahalouisiana, melyet az Alagutak, fények, nagymamád jegenyéi és a Minden rendben című követett. 2022-ben jött ki a negyedik studióalbum Hozzánk idomult az ég címmel.

A Blahaluisiana 2023 március 24-án pénteken este a Helynekemben mutatja be a legerősebb koncertanyagát, amely az elmúlt 10 év dalaiból és a készülő új lemez anyagából tevődik össze. Előzenekar a Hűvös együttes. A Hűvös 2020 nyarán alakult alternative pop/rock-ot játszó fiatal zenekar. A zenéjükben a 60-as évek klasszikus stílusait, gondolatait öltöztetik modern köntösbe, így igyekeznek a korszak szabadságérzetét visszaadni.