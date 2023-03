Jó tudni A bridzs olyan kártyajáték, amelyet több tízmillióan játszanak világszerte és a hobbisták jó része bajnokságokon és versenyeken is részt vesz. A bridzs egyike azon kevés játéknak, amelyet versenyszerűen is lehet űzni (a bridzs mellett a legismertebbek még a póker és az ulti). 1999-ben a NOB olimpiai sportnak minősítette és 2002-ben bemutatót rendeztek belőle a téli olimpián. A mai bridzs bő kilencven éves történelemre tekinthet vissza, bár előzményei többszáz évesek. Világszerte több ezer bridzskönyv jelent meg: magyar kiadásban számos szabálykönyv létezik, továbbá találkozhatunk a nemzetközi művek fordításaival és a magyar szerzők kiadványaival is.