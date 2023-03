A nagyszínpadon mutatta be felújított táncmímjét a Miskolci Balett csütörtökön délután. Kozma Attila rendezett előadást Petőfi Sándor vígeposza, A helység kalapácsa nyomán. A társulat a fiataloknak kezdett sorozat folytatásának szánta ezt a produkciót is. Megjegyzendő: a felnőtt közönségnek is felhőtlen szórakozást igér az előadás.