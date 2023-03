Az idén is megszervezi a Borsod-Abaúj-Zemplén „Virtuózai” tehetségkutató versenyt a Reményi Ede Kamarazenekar. A válogató már meg is történt március 4-én, és a tehetséges, zenét tanuló gyerekek közül a hét legtehetségesebb kapta meg azt a lehetőséget, hogy március 26-án délután 5 órától a kamarazenekar kíséretével játszhasson a Zenepalota Bartók termében.

Meglepetés

– Az ötlet 2016-ban született a televíziós, komolyzenei tehetségkutató nyomán – idézte fel a kezdeteket Kaulics-Nagy Zsófia, a kamarazenekar egyik alapító tagja. – Szerettük volna, ha a Miskolcon élő, hangszeren kiválóan játszó gyerekek is bemutatkozási lehetőséget kapnának, méghozzá úgy, hogy zenekari kísérettel játszhatnak a közönség előtt. 2021-ben, amikor fennállásunk 40 éves jubileumát ünnepeltük, bővítettük ki a rendezvényt megyeire. Az idén tíz-egynéhány gyerek jelentkezett a válogatóra. Nagyon örültünk, hogy végre élőben tudtuk megtartani az első megméretést, mert az elmúlt években a Covid miatt erre nem volt lehetőség. Akkor csak felvételről láttuk a jelentkező gyerekek játékát, úgyhogy ezúttal valóban nagyon boldogok voltunk. Végül hét produkciót válogattunk be az élő koncertre. Rendkívül nehéz volt eldönteni, hogy végül ki maradjon ki, és ez nem közhely. Azonban muszáj volt választani, mert a koncertidő véges. Nagyon örülünk, hogy jelentkezett három hegedűs diák is. Színvonalas játékuk miatt mindhármat beválogattuk. Az az igazság, hogy tehetséges kis hegedűssel ritkán van alkalmunk játszani – jegyezte meg Kaulics-Nagy Zsófia.

Elmondta azt is, hogy a hangversenyen a barokk muzsikától kezdve a filmzenéig sokféle stílust és műfajt hallhat majd a közönség. Lesz egy meglepetés is. Már három éve készül a zenekar arra, hogy eljátssza Bach d-moll zongoraversenyét Molnár Mónika zongoraművész szólójátékával, aki a Miskolci Egressy Béni Zeneiskolában tanított, és már régen szerették volna meghívni vendégként. Most végre sikerült, aminek szintén nagyon örülnek. Ez lesz a hangverseny záródarabja. – A hét tehetséges gyerek közül pedig hadd említsem meg Ruszkai Barnabást, aki már két évvel ezelőtt is játszott velünk zongorán. Most is még csak harmadikos a zeneiskolában, de hatalmasat fejlődött a két év alatt. Lebilincselő a játéka – tette hozzá Kaulics-Nagy Zsófia.