Dupla táncelőadással készült új estjére a Miskolci Balett. A bemutató március 25-én, szombaton este 7-kor kezdődik a Kamaraszínházban. Itt láthatja a közönség a Marilyn Monroe élete ihlette Vörös naplót, Kozma Attila rendezésében.

Előtte a Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál számára tavaly készült produkció kerül a színpadra. A Jobb későn, mint soha című előadást Hugo Viera portugál koreográfus készítette a Miskolci Balett számára. Most, a március 25-i bemutató első felvonásában újra látható a produkció.

Hugo Viera

Fotós: Bujdos Tibor

– A közöségi médiában figyeltem fel a miskolci társulatra és nem sokkal később meghívást kaptam Kozma Attilától, a Miskolci Balett művészeti vezetőjétől, hogy dolgozzak együtt a társulattal – meséli a koreográfus.

Hugo Viera táncosként kezdte pályáját, a Portugál Nemzeti Balettintézetben, majd következett Cannes, Párizs, újra Lisszabon, majd hosszú ideig Karlsruhe. Táncosként is készített már koreográfiákat, azóta számos helyre kapott meghívást Németországban, Ausztriában, Horvátországban. Szabadúszó koreográfusként dolgozik, 2021-ben saját formációt is alapított Ballett Contemporaneo Do Oeste néven. A Jobb későn, mint soha Hugo Viera magyarországi bemutatkozása.

– Minden munkámnál a saját tapasztalataimból merítek ihletet. Nem kifejezetten történetet akarok elmesélni egy-egy darabban, inkább igyekszem azt az atmoszférát megteremteni, amire az előadásban reflektálok, némiképp absztraktabb módon. A Jobb későn, mint soha arról szól, hogy soha nem késő megtenni a helyes lépéseket annak érdekében, hogy az légy, aki szeretnél lenni, hogy azt szeresd, akit akarsz és hogy boldog légy. Maga az élet nagyon rövid, és biztosnak kell lenned abban, hogy a lehető legjobban az előnyödre fordítod ezt az időt, mielőtt vége lenne. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy jobb későn megtenni ezeket a lépéseket, mint soha. A boldogságod elérése érdekében, egy egyenlőbb világért, és azért hogy az lehess, aki vagy, és ne mások véleményén rágódj – foglalja össze a koreográfus a Miskolci Balett előadását ajánlva a közönségnek.

Mint mondja, ezeket az érzéseket sokszor nem konkrét mozdulatokra fordítják le, sokkal fontosabbak azok az energiák, amik a táncosokban és benne munkálkodnak.