Fecske Csaba József-Attila-díjas miskolci költő is felfigyelt az egyik, közelmúltban megjelent cikkünkre. Arról írtunk, hogy Barta Ildikó, a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium tanára, a zeneelmélet tanszak vezetője nemrég nyert meg egy kanadai nemzetközi dalszerző versenyt, és azóta egyre másra születnek új dalai, zeneművei. Nagy László: Varjú-koszorú című versének megzenésítését a költő unokájának is elküldte.

Fecske Csabának nagyon megtetszett Barta Ildikó művészete, az pedig különösen, hogy versekhez ír dallamot. Lapunk segítségével vette föl vele a kapcsolatot.

– Elküldtem neki egy készülő kötetem anyagát. Ugyanis tavasszal jelenik majd meg két kötetem. Az egyik gyerekverseket tartalmaz, a másik felnőtteknek szólót. Az utóbbit küldtem el Ildikónak. Ez tulajdonképpen egy válogatás, az alcíme: Fecske Csaba legszebb versei. Nincs benne kronológiai vagy tematikai meggondolás, csak az esztétikum volt az elsődleges. Az általam legszebbnek tartott költeményeket gyűjtöttem csokorba. Az apropója pedig az, hogy az idén márciusban leszek 75 éves. Arra gondoltam, legyen egy kötet, amiben 75 versem szerepel, és ezzel az összeállítással ünnepeljem meg a születésnapomat. De valahogy nem sikerült kordában tartani a költeményeket, nem tudtam pontosan 75-öt kiválasztani. Aztán feladtam a számot, csak arra figyeltem, hogy a legszebb versek kerüljenek bele a kötetbe. Így lett a számuk olyan 80-85 körüli – mesélte Fecske Csaba.

A kedvence

Elárulta, Barta Ildikó történetében az is tetszett neki, hogy legutóbb az egyik Nagy László versét zenésítette meg, aki Fecske Csabának is a kedvenc költője.

– Mindenkit tisztelek és szeretek, aki ilyesmivel foglalkozik. A zene és a vers egy tőről fakad, valamikor zenével születtek a versek. Most ismét tapasztalható egy új vonulat, nagyon sok verset zenésítenek meg szólisták és együttesek egyaránt. Nekem is számos megzenésített költeményem van. Halász Judit 4-5 CD-jén szerepelek mint szövegíró, de a Kolompos Együttest, a Körömvirág Együttest és Hangraforgó Együttest is megihlették már a verseim, valamint több szólistát. Barta Ildikó nagyon aranyos volt, mert amint írtam neki, rögtön válaszolt. Bár még csak egy hete küldtem el neki a költeményeimet, de azt írta, hogy máris van egy kedvence, a Búcsú című. Remélem, hogy nagyon jó munkakapcsolatba kerülünk, és gyümölcsöző lesz a közös munkánk – fogalmazott Fecske Csaba.