Katona Péter Dániel nemrég még a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium diákja volt, ma már a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatója.

– A Zrínyi volt számomra a kiindulási pont a színház felé – fogalmazott. – Ott kezdtem el komolyabban foglalkozni a színházzal, a színészi mesterséggel, és ott fogalmazódott meg bennem végérvényesen, hogy színművész szeretnék lenni. A dráma tagozat óriási segítség volt számomra, mert teret nyújtott az elképzelésemnek, de még fontosabb, hogy önbizalmat adott a pályához. Ott tisztázódott bennem, merre szeretném folytatni az utamat. Érettségi után egy évig a Keleti István Művészeti Iskola színészképzésére jártam, majd 2018-ban felvettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Zsámbéki Gábor és Fullajtár Andrea osztályába. Az idén diplomázom. Az egyetemen rengeteg minden történt velem. A koromhoz és az eddigi rövid pályafutásomhoz képest egészen sok színházi produkcióban vehettem részt. Nagyon szeretem a színházat, ezért hálás vagyok, hogy több produkciónak is részese lehettem. Játszom többek között a Katona József Színházban, a Radnóti Miklós Színházban, az Átriumban, a Hatszín Teátrumban és más független produkciókban, mint például a Trafó Kortárs Művészetek Házában – sorolta Katona Péter Dániel.

Az ifjú fejedelem

A közeljövőben valószínűleg a filmek kedvelői is megismerik a nevét, hiszen nemrég fejezte be a Móricz Zsigmond Erdélyi-trilógiájának első részéből, a Tündérkertből készült filmsorozat forgatását. A sorozat nyolcrészes, és a fiatal Báthory Gábor fejedelmet Katona Péter Dániel alakítja. Kérdeztük tőle, megtalálta-e az útját, a helyét. – Nem szeretném és nem is tudom magamról eldönteni, hogy az az út, aminek még az elején vagyok megfelelőnek bizonyul-e. Most úgy érzem, hogy a jó úton haladok. Azt nagyon sajnálom, hogy a Zrínyi-gimnázium ünnepi gáláján nem tudok részt venni, sajnos előadásom lesz – tette hozzá a végzős színművészhallgató.