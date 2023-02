A Fekete Cseresznye Művelődési házban találhatják meg a kulturális örökségünk részét képező rececsipke kiállítást az érdeklődők február 13 és 19 között. A rececsipke szinte elfeledett ősi kézművesség, igen munkaigényes kézimunka. Alapja valószínűleg a halászháló készítése volt. Nevezhető hímzésnek, de csipkének is. Az erősen kikeményített, csomózott hálót a keretre feszítették, majd a mintát a recetűvel beöltötték, befűzték vagy behímezték a háló kockáiba. Volt, aki csak a keretre feszített hálót készítette, más pedig csak a mintát fűzte be. A készítők saját stafírungjuk elkészítése mellett értékesítették is a sokszor népi ihletésű munkáikat.