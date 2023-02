Az állománygondozás a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársainak egyik fontos feladata. Hiszen nem csupán a Görgey utcai központi épületben található könyvek sorsa, de Miskolc fiókkönyvtárainak és a borsod-abaúj-zempléni kistelepüléseinek ellátása is hozzájuk tartozik.

Nincs állandó kapacitásuk

Adományba érkező könyveket időszakosan fogadnak ugyan, de most nem hirdetik a lehetőséget, mert nincs kapacitásuk arra, hogy nagy mennyiségű kötetet átválogassanak. Illetve az éppen zárva tartó fiókkönyvtárak és a helyhiány is közre játszik ebben. Előfordul, hogy valaki behoz hozzájuk egy-két szatyornyi könyvet, de néha egész hagyatékokkal keresik meg őket – tudatta Varga Gábor, az intézmény igazgatója. Azt nem tudják vállalni, hogy be is szállítják a könyveket, de ha behozzák a megyei könyvtárba, nem utasítják vissza. Viszont nem biztos, hogy állományba kerülnek az ajándékba kapott példányok.

Néhány a polcra kerül

Az új és jó állapotú kiadványok mehetnek a központi könyvtár vagy a hét fiókkönyvtár valamelyikébe, a polcokra, mint új leltárba vett állomány. Érkeznek régebbi kiadású könyvek, amelyek még hibátlan állapotban vannak, ezekre lecserélhetők az elhasználódottak, így ezek is a polcra vagy raktárba kerülnek állományfrissítés céljából. Illetve a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben a 332 vidéki szolgáltatóhelyre válogatnak belőle a kollégák – emelte ki az igazgató.

Ami már teljesen használhatatlan, elavult, azt iskolai papírgyűjtésre szokták felajánlani, hiszen ők is selejteznek saját állományukból, mert végesek a raktározási lehetőségeik. Azok a kötetek, amelyek nincsenek megrongálva, még olvashatóak, de valami miatt a selejtezett kategóriába estek, azokat az ország más könyvtárainak – más vármegyéknek – is felkínálhatnak – jegyezte meg a szakember. Előfordul az is, hogy adományba érkezett jó állapotú kötetekből könyvvásárt tartanak, ahol pár száz forintért vihető az olvasni való. A befolyt összeget pedig visszaforgatják a könyvtári állomány gyarapítására, új dokumentumok vásárlására.

Kuriózumokat is találnak

A hagyatékok sokszor tartalmaznak olyan könyveket, amelyeket már csak a papírgyűjtésre tudnak továbbítani. Azonban kincsekre is lehet bukkanni időnként. Hiszen lehetséges például, hogy a nyolcvanas években adtak ki mondjuk egy társadalomtudományi tanulmányt, amelynek nincs frissebb kiadása, ezért kicserélhetnek vele egy „agyonhasználtat” a polcon – mutatott rá az igazgató. Volt pár éve egy eset, amikor a miskolci Lévay József Muzeális Könyvtárnak ajánlottak fel egy egész hagyatékot, melyben meglapultak az 1900-as évek elején kiadott értékes szépirodalmi művek is. Vagy ide sorolható kuriózum a GYEK alapítójának, Velkey László professzornak a hagyatéka, amelynek egyes darabjai azért is érdekesek, mert külföldi orvosi konferenciákon kapott, számára dedikált könyvekről van szó. Ez a gyűjteményrész egyben tartva marad értékes – hangsúlyozta Varga Gábor.