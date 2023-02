A művész így vall magáról: „Asztalos-kézműves alkotóéveim után 2011-től Egerben természetművészetet tanultam, ahol 2017-ben végeztem Vizuális környezetkultúra és tehetségfejlesztő tanárként. Jelenleg is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti Tanszékén dolgozom, elsősorban a természetművészet oktatásban veszek részt. Képzőművészként az anyag üzenethordozó lehetőségeivel foglalkozom, és 2020 óta a témában elméleti kutatást is folytatok a Pécsi Tudományegyetem Képzőművészeti Karának Doktori Iskolájában. Munkáimban a profán és egyben szakrális anyaghoz kötődő általános emberi élményeket szeretném előhívni különböző műfaji eszközökkel. Alkotói gyakorlatomra jellemző a vas, fa, gallyak, zsinegek, kavicsok és a vályog mellett hétköznapi tárgyak használata is, melyeket szobrokká, objektekké és installációkká építek.”