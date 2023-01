Többféle perspektívából emlékezett meg a nyékládházi Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár a magyar kultúra napjáról. Arról a jeles alkalomról, hogy az idén már 200 éve történt, hogy nemzeti énekünket, a Himnuszt január 22-én lezárta Kölcsey Ferenc - írja közleményében az intézmény.

A jövő hétre is átnyúló kulturális hét kiemelt programpontja volt a január 26-i, amikor dr. Pankucsi Márta jogász-szociológus Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színésszel, érdemes és kiváló művésszel, a József Attila Színház igazgatójával beszélgetett.

Nemcsák Károly mesélt egyebek közt gyermekkori tanítóiról, akik az életére is nagy hatással voltak, mesélt a kultúrával való első találkozásáról és a színjátszásról. Szó esett a mocsolyási templom építéséről és Tállai András országgyűlési képviselő segítségnyújtásáról is. Arról, hogy hogyan lesz a hógolyóból hóember, és hogy mit tesz, ha mozgásban vagyunk a mindennapjainkban. A történeteket összegezve Nemcsák Károly a közösség erejére és jelentőségére is felhívta a figyelmet.

– Csapatjáték a színművészet is – mint mondta. Gondolatokat közvetíteni és szórakoztatni egyaránt a feladatuk. Eszerint mennek a József Attila színház darabjai is, mint kiderült, telt házzal.

Pankucsi Márta szeretettel vezette kérdéseivel a művészt az első fellépésétől a mocsolyási templom mellett álló Mária-szoborig, egészen odáig, hogy mennyivel gazdagabb felelősségteljesen élni az életünket.

Wass Albert, A bujdosó imája – Nemcsák Károly ezzel a lélekemelő szavalattal búcsúzott közönségétől. A kultúra napja alkalmából beszélgettek a kultúráról – a szavak közben az életről, mindannyiunkról szóltak, és erőt adtak. Az este vastapssal zárult.