A 21 éves tősgyökeres diósgyőri srác, Pál Dénes bejutott a TV2 Voice című zenei tehetségkutató show műsorába, országosan ismert és kedvelt lett, és nem mellékesen egészen a fináléig menetelt – idézhetjük fel az Észak-Magyarország 2013. január 24-i számának cikke alapján a mindmáig népszerű énekes sikereinek kezdetét.

A felvetésre, hogy menynyire változott meg a Voicenak és a népszerűségnek köszönhetően, elmondta: nem gondolja, hogy változott volna, amit hiszi, hogy a környezete is visszaigazol.

– Persze megismernek, és alkalmanként gratulálnak is, ami nagyon jól esik, de ezért nem lettem más ember – fogalmazott a fiatal énekes. – Természetesen más mostanában az életvitelem a Voice miatt, hiszen fel kellett vennem ezt a nem éppen hétköznapi tempót. Ez tényleg egy iszonyatosan más dolog, mint amiben korábban mozogtam, mert hétről hétre a maximumot kell nyújtanom. Az időm nagy részét ugyan egy ideje Budapesten töltöm, ám nagyon kötődöm a szülővárosomhoz, Miskolchoz. Minden odaköt! Sokat kaptam a szüleimtől, az iskolámtól, és a barátaimtól. A három legjobb barátom legutóbb is elkísért az élőshow-ba. Akárhogyan is alakul a továbbiakban az életem, miskolci maradok! – idézte a lap a cikkben Pál Dénest, aki néhány napra rá megnyerte a tehetségkutató versenyt.