A Bánhorvátiban élő Orosz Margit költő, írót, a Magyar Kultúra Lovagját látta vendégül a vasutas múlttal rendelkező miskolci nyugdíjas klub. Az előadó a magyar kultúra napja apropóján 2023. január 31-én, Miskolcon, a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban adott műsort „Itt nőhetsz égig, Itt érnek a fények.” mottóval, ahol saját költeményeit hallgathatta meg a verskedvelő közönség.

„A mai rendezvényünk egy kulturális gyöngyszem, hiszen többször találkoztunk már meghívott vendégünkkel. Az ő személye, versei, szavalatai jelentenek garanciát erre. Orosz Margit költő, író, többek között a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetés birtokosa. Ez nem állami kitüntetés, hanem civil kezdeményezés, amit nagyon kevesen kapnak meg. Azoknak ítélik oda, akik lovagiasan, önzetlenül tesznek közösségükért, településükért, a hagyományok ápolásáért, megőrzéséért, értékteremtésért” – mondta köszöntőjében Szabóné Nagy Júlia, a Baross Nyugdíjas Klub Miskolc vezetője.

Az anyanyelv ünnepe is

Orosz Margit Bánhorváti meghatározó egyénisége.

Nagy öröm számomra, hogy 42 évet tanítottam Bánhorvátiban és azóta is ott élek. Ez a legnagyobb dolog, hogyha az embert elismerik ott, ahol él és szeretettel, tisztelettel viseltetnek iránta, amihez én is igyekeztem hozzátenni a magamét

– mutatkozott be szerzői délutánján a költő. „Azért jöttünk ma itt össze, hogy ünnepeljünk. Márai Sándor író szerint az ünnep nem más, mint az életnek a rangja és az egyik legértékesebb mozzanata. A magyar kultúra napján nemzeti imádságunk, a Himnusz születésnapját tartjuk 1989. január 22. óta, de mindemellett a hagyományaink, a kulturális szellemi értékeinknek a felmutatása is ez. Továbbá az édes anyanyelvünket is ünnepeljük, amelynek ápolása nemzetünk fennmaradásának a záloga.”