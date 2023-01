Az előadást a gyerekek lelkesen várták és nem csalódtak. Csillogó szemekkel, teljes figyelemmel kísérték végig a darabot, amelynek ők is részesei szerettek volna lenni. Sok tapssal és kacajjal árasztották el az Inkubátorház épületét. És nem csak a gyerekek, de a felnőttek is kedvesnek és humorosnak találták a történetet, számolt be róla a város közösségi oldala.