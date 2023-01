Az eseményen Kércsi Tibor, a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgatója mondott emlékező beszédet. Mint elhangzott, a legendás intézményvezetők életük, munkájuk során nagyon sokat tettek a kiemelkedő történelmi múlttal rendelkező település értékeinek feltárásáért és megismertetéséért. Ami sokaknak vágya, nekik sikerült. Nyomot, maradandó értékeket hagytak maguk után. A Borsodi Tájház létrehozása, majd bővítése, az ott megtekinthető mintegy tucatnyi értékes kiállítás tárgyi emlékei mellett szellemi örökségük is nagyon gazdag. Mintegy félszáz ismeretterjesztő, helytörténeti kiadvány, füzet szerkesztése, megjelentetése fűződik nevükhöz, melyek ma is megtalálhatóak, olvashatóak a Magyar Elektronikus Könyvtár állományában. Nemcsak helyben, de a megyében, az országban is hozzájárultak a helytörténeti értékek megismertetéséhez, Edelény város népszerűsítéséhez. Ma, itt élők is hálásak vagyunk áldozatos, értékteremtő és értékmegőrző munkájukért.

A megemlékezést követően kora este a Déryné Ifjasszony című film vetítésével zárult a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett edelényi program, a Közösségi Házban az egykori Bányászklub épületében. A vetítés végén a közönség találkozhatott, beszélgethetett a film két szereplőjével, Havasi Péterrel és Janka Barnabással. A nyár során a most levetített filmváltozatot követően, a Vidnyánszky Attila által rendezett Déryné Ifjasszony című nagysikerű színházi előadást is láthatták az érdeklődők a Borsodi Tájház színpadán. A film és a színház is a Déryné program támogatásával valósult meg.