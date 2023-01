A Miskolc Dixieland Klub következő estjére várják a közönséget január 25-én este 7 órára a Miskolci Ifjúsági Házba.

A Miskolc Dixieland Band 1990 szeptemberében alakult, és 1991 júniusában már fel is léptek a Diósgyőri Dixieland Fesztiválon, a Diósgyőri várban. Azóta zenéltek együtt már a hazai dzsessz és dixieland legkiválóbb képviselőivel, de a külföldi zenei élet nagyjaival is . A hazai és külföldi fesztiválokon való részvétel mellett 1993 óta Jósvafőn saját fesztivált rendeznek, amelyen neves külföldi zenészek is megfordulnak. Külföldön 1994-ben jártak először Dániában. Azóta számos hazai és külföldi fesztiválon arattak sikert .

Az együttes 2005-ben elnyerte a Miskolci Gyémántok Díjat, 2005-ben a Miskolci Múzsa Díjat, 2006-ban és 2019-ben pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Prima Díjat. 2021-ben Miskolc Reményi Ede Zenei Díját kapták meg.