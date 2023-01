Február 3-ig látogatható az a képzőművészeti tárlat, amelyen helyi alkotók művei szerepelnek. Festmények, fotók, gyöngyékszerek ékesítik a Furmann Imre Művelődési Ház belső tereit még a jövő hét végéig. Az eseményt a Magyar Kultúra napja alkalmából hozták létre.

A kiállítás egyik alkotója, Kőváriné Juhász Ilona így vallott művészetéről:

"Hajdú-Bihar megyében, Berettyószentmártonban születtem. Házasságom révén kerültem a nyéki tavak romantikus, festői világába. Nyékládházán lakom azóta is, a tavak közelében. Elég hamar kialakítottam sajátos egyéni festői stílusomat, autodidakta alkotó vagyok. Számos egyéni és csoportos kiállításon osztottam már meg az alkotás örömét a látogatókkal az elmúlt évtizedekben. 2002-ben Nyékládháza Város lengyelországi testvérvárosában, Chrzanów-ban önálló kiállításon mutatkozhattam be. 2010-ben a Miskolci BAK Képzőművészeti Egyesületnek is tagja lettem. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Csokonai Vitéz Mihály-díjat adományozott számomra” – tudatta az alkotó.