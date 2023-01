A budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Média design alapképzéséről tartott tájékoztatót a Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületében csütörtökön Pálfalusi Attila, a Média design BA képzés vezetője. Miskolci gyökerekkel rendelkezik, ezért ily módon is kapcsolódik a városhoz. A Miskolci Galéria programjában szerepel minden évben, ebben az időszakban a művészeti képzések megismertetése a felvételi előtt álló középiskolásokkal. Az alap koncepció nem változott, csak a helyszín, hiszen ezúttal az esemény a múzeumban kapott helyet (a galéria az energiaválság miatt időszakosan zárva tart).

A tehetségeket keresik

Két középiskola diákjai vettek részt az informatív előadáson Miskolcról. A Zrínyi Ilona Gimnázium, valamint a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola tanulói.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet vetítéses prezentációval szemléltette számukra Pálfalusi Attila, kiemelten a MOME Média Intézetet és Média design szakot. A tényeken túl néhány hallgató kreatív munkáiból is adott ízelítőt rövid videókon keresztül, illetve a campus közösségi életét is igyekezett népszerűsíteni. A bemutatót követően az oktató válaszolt a felvételivel és a szakkal kapcsolatos kérdésekre. Kiderült, hogy az egyébként kis egyetemnek számító intézményben átlagosan 900 hallgatónak tudnak minőségi oktatást biztosítani, ezért az elit kategóriába sorolható és meglehetősen nagy a túljelentkezés a szakokra, nagyjából tízszeres. Azonban aki felvételt nyer és sikeresen teljesíti a háromszor két szemesztert, vagyis az alapképzést, az biztosan el tud helyezkedni kompetenciáival számos területen, vagy választhatja az MA (Master of Arts) mesterképzést, illetve ezt követően a doktorit is, amely a DLA az angol „Doctor of Liberal Arts” (a szabad művészetek doktora) rövidítése, a PhD megfelelője a művészeti képzésben.

Gyakorlatban kipróbált technikák

Az egyetem 143 éves múlttal rendelkezik, számos olyan partnerrel a háta mögött, akik „éles” megrendeléseket adnak az intézménynek különböző projektek elvégzésére. Ez lehet adott esetben egy színházi díszlet, vagy egy multimediális berendezés, installáció, esetleg egy videóklip és reklámfilm is. A partnerek köre széles, a televízió csatornától az online téren át a reklámügynökségekig.

Elvárt alapismeretek

Azt hangsúlyozni kell, hogy az interdiszciplináris művészet oktatása a cél a MOME szakjain, de kifejezetten mozgófilm készítést nem tanítanak, hiszen annak van saját intézménye – mondta Pálfalusi Attila. Természetesen fontos azoknak a szoftvereknek az ismerete, amelyeket grafikai célokra, vágásra vagy 3D tervezésre használnak és az office tudás is előny – jegyezte meg. Február 3-án online „nyílt napot” tartanak, de felvételi követelményeikről bővebben weboldalukon, közösségi média platformjaikon is lehet további információkat találni. A hallgatók munkáiból pedig több órányi szabadon megtekinthető anyag van a Youtube csatornájukon az érdeklődők számára – emelte ki a tanszékvezető.