1983 nyarán Szigetszentmiklóson alakult barátokból, iskolatársakból. Az együttes alapítói (akik még ma is tagok): Leskovics Gábor (gitár, ének), Potondi Anikó (ének), valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros

Garázszenekarként indultak

Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezést Sex Pistols, The Exploited és Kontroll Csoport számokkal valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa Kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demókazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ezt további koncert- és fesztiválfellépések, valamint 1987-ben a második demó követte. 1988-ban nézőszámrekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete lyukban. A punkos elemeket is magában foglaló rockzene, és a hozzá írt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztosabb fellépés az együttest a ’80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. A kezdeti népszerűség után már csak idő kérdése volt, hogy a klasszikus dalok mikor és hogyan válnak szélesebb körben is hozzáférhetővé. E célból az első nagylemez 1990-ben jelent meg: Ha jön az álom… címmel a számok egy részének stúdiófelvételeit adták ki, majd az életművet az ezt követő négy évben évről évre új albumokon rögzítették.

A közönségsikert 1993-ban díjak, valamint neves zenekarokkal (Jethro Tull, Steppenwolf) való fellépések is övezték. Ebben az évben a várakozásoknak megfelelően adtak két nagyszabású koncertet, amelyből a 10 éves jubileumi fellépés felvételeit 1994-ben Szajhák és partizánok címmel koncertalbum formájában jelentették meg.

A zenekar azonban nem vágyott a tömegszerűséggel járó nem várt popularitásra, így visszatértek a klubok világába, ahol ezt követően is több száz koncertet adtak. Az addigiakhoz képest még többet utaztak, turnéik között az egyik legemlékezetesebb volt, amikor 1995-ben a debreceni Tankcsapdával és a pécsi Kispál és a Borzzal részt vettek a legendás Hazudós Zenekarok Koncertturnén.

Az új album 2000-ben jelent meg 14 dallal, amelyben a régi PUF-stílus ötvöződik új zenei motívumokkal. Az egykori bulizenekar ezzel a részbeni megújulással zeneileg és stílusában vált egyszerre éretté és kiforrottá. A Pál Utcai Fiúk, mint az egyik legnépszerűbb hazai alternatív rockzenekar, azóta is – ahogy immár több mint húsz éve – folyamatosan koncertezik, rendszeresen szerepel Budapest szórakozóhelyein és vidéki városokban is.