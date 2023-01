Regős Zsolt zenei vezető, karnagy, pedagógus az 1980-as években alapította meg a Miskolci Spirituálé Együttest, a Musica Kamarakórust, majd a Regős Vokál énekegyüttest. Ezekkel a formációkkal hazánk számos városában és külföldön is komoly sikereket aratott különböző versenyeken, fesztiválokon. A Regős Vokál eredeti tagjai álltak most újra össze, több mint 35 év elteltével, de nemcsak koncertet adtak, hanem sokat anekdotáztak is.

Regõs Zsolt a Regõs Vokál vezetõje (b)

Fotós: Vajda János

A fiatalság egy darabja

Az együttes 1983 őszén alakult, tagjai egy évfolyamból kerültek ki a konzervatóriumban, valamint a Földes-gimnáziumból. Kezdetben néger spirituálékkal kezdtek, később komoly kórusműveket is énekeltek, és különböző versenyeken szép sikereket értek el. Az eredeti együttes 8-9 tagú volt, majd csatlakoztak más szimpatizánsok is, akik szerettek volna énekelni – idézte föl a kezdeteket Regős Zsolt, egy korábban megjelent cikkünkben. A karnagy hozzátette még: nagyon szerette azt az időszakot, a fiatalságának egy darabja volt. Csak aztán annyira lefoglalta a színházi munkája, hogy nem tudta folytatni a vokál vezetését.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.