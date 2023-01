Regős Zsolt zenei vezető, karnagy, pedagógus az 1980-as években alapította meg a Miskolci Spirituálé Együttest, a Musica Kamarakórust, majd a Regős Vokál énekegyüttest. Ezekkel a formációkkal hazánk számos városában és külföldön is komoly sikereket aratott különböző versenyeken, fesztiválokon. A Regős Vokál eredeti tagjai álltak most újra össze, több mint 35 év elteltével, de nemcsak koncertet adtak, hanem sokat anekdotáztak is.