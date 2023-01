Az év albuma kategóriában a Nagy Emma Quintet nyert Synched című lemezével. Ezé a formációé lett az év koncertje is a hazai előadók sorában, a külföldiek között a Redman, Mehldau, McBride, Blade futott be elsőnek novemberi Müpa-beli fellépésével. Az év együttese a Nagy Emma Quintet, az év bigbandje a Modern Art Orchestra lett.

Az év trombitásának Fekete-Kovács Kornélt választották, az év harsonásának Csapó Krisztiánt. Az év szopránszaxofonosa Borbély Mihály lett, aki a klarinétosok között is győzött. Az év altszaxofonosa Soso Lakatos Sándor, az év tenorszaxofonosa Dresch Mihály, az év baritonszaxofonosa Elek István.

Az év fuvolistája Pozsár Eszter lett, az év zongoristája Szakcsi Lakatos Béla, az év billentyűse Tálas Áron, az év orgonistája Premecz Mátyás. Az év gitárosa kategóriát Gyárfás István nyerte, az év bőgősének Orbán Györgyöt, az év basszusgitárosának Fonay Tibor választották.

Az év dobosa Csízi László, az év ütőhangszerese Mogyoró Kornél, az év vibrafonosa Szaniszló Richárd lett. Az év hegedűse kategóriában Kézdy Luca futott be elsőnek, az év különleges hangszeresei között a cimbalmos Lukács Miklósra voksoltak a legtöbben.

Az év énekese Berki Tamás lett, az év énekesnője Nagy Emma. Az év zeneszerzőjének Szakcsi Lakatos Bélát választották, az év hangszerelőjének Oláh Krisztiánt, az év felfedezettje az énekes Sárközi Edina, az év jazzklubja a Budapest Jazz Club, az év jazzfesztiválja a Debreceni Bor- és Jazz Napok, az év lemezkiadója pedig a Tom-Tom Records lett.