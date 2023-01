A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület Szülőföldünk című folyóiratának, valamint az Abaúj-Tornai Krónika, az Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület kiadványának ünnepélyes bemutatóját a Földes Ferenc Gimnáziumban tartották a napokban. A helyszín apropója az volt, hogy a Szülőföldünkben a Földes honismereti és médiaszakkörének tevékenysége is bemutatkozhatott. A rendezvény megnyitását követően Friedmanszky Lilla 12.-es tanuló, a 47. Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázaton arany minősítést elért pályamunkáját – Életmesék - Kubai emlékek nagyapámtól címmel mutatta be. Izgalmas emlékek a hidegháború korából, a karibi válság idejéből. A Szülőföld új számáról dr. Bodnár Mónika muzeológus, a Herman Ottó Múzeum Néprajzi Tárának vezetője, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület titkára, a Szülőföldünk szerkesztője beszélt. Az Abaúj-Tornai Krónikát dr. Nagy László jogász, helytörténész, a krónika főszerkesztője mutatta be.