– A menedzserem, aki egyben a párom is rendszeresen küldözgeti a képeimet különböző pályázatokra, így volt ez most is – szerénykedik a díj hírére Vágó István képzőművész. Nemrég San Francisco egyik pályázatán indultak, ott ajánlották nekik az amerikai Artavita online galéria és művészeti magazin által indított pályázatot.

A boldogság kék madara Alkotó: Vágó István

A miskolci származású alkotó még csak nem is reménykedett az első díjban. 414 alkotó 1540 pályamunkája közül lett az általa készített olajfestmény, A boldogság kék madara az első, amivel elnyerte a 2022-es év művésze díjat.

– Tűzzománcos vagyok, tűzzománc képeket készítek, így úgy gondoltam, ilyen képemmel pályázom, de meggondoltam magam. A boldogság kék madara című a kedvenc zománcképem, de nemrégiben megfestettem olajfestékkel is. Végül ezt a képet küldtem el, ezért is volt nagy meglepetés az első díj.

Vágó István mondja, az eredmény alapján hívták a New York-i Expóra, de úgy döntött, inkább egy magyar rendezvényre, a Bálnába tervezett Budapest Art Marketre készül a tengerentúli megmérettetés helyett.

– Aztán júniusban újra megyek a pittsburghi művészeti fesztiválra Amerikába – mesél a terveiről, tavaly onnan a Best of Show díjat hozta haza. Amerikában nagyon szeretik egyébként a képeit, rendszeresen díjazzák különböő fesztiválokon. Mint mondja, szeretik nyers, élénk színeit, és a képek mondanivalója is megfogja őket.

Vágó István Szabó István filmrendezővel 2013-ban, az Oscar-díjas művész életműdíjat vett át abban az évben a CineFesten. Fotós: ÉM

Vágó Istvánról tavaly akkor írtunk legutóbb, amikor a Miskolci CineFest Nemzetközi Filmfesztiválon járt: a fesztivál első évétől kezdve ő készíti a díjakat a díjazottak számára. Akkor lapunknak így fogalmazott: a díjazottra jellemző személyes dolgot készít, szürrealista képekben szárnyal ilyenkor a fantáziája.