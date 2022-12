Nem hajtja az előadást Keszég László rendezése, és meg is mutatkozik a türelem értelme. A gondosan felépített vígjátéki helyzetekben megtalálják a maguk idejét a poénok. A hatás nem marad el: Ray Cooney művéből valóban mulatságos előadás született a miskolci színpadon. A miniszter félrelép meséjének előterében mind sűrűbb a vágy fűtötte alaphelyzetből kibomló szövevény, mind sürgetőbb és egyre hihetetlenebb és hiteltelenebb a pillanat szülte hazugságokból való kimagyarázkodás. A politikai szál elő-előbukkan a keveredés hátteréből, részben a belátást segítve, hogy miért különösen kínos itt és most a házasságtörés. A miniszter a parlamenti ellenzéki oldalról való titkárnőt visz szobára, ami ebben a politikából élő közegben önmagában is tilalmas, ráadásul a kaland épp akkor lesz előrébb való, amikor a miniszternek a költségvetési vitában kellene erősíteni az elgyengült kormányoldalt. Fontosságát veszíti a közügy, és látjuk, min úszhat el hatalom, népboldogítás - a helyzet kritikájának megjelenítésére is alkalmasnak találja ezt a vígjátékot az előadás: a tapsrendhez Banksy Devolved Parliement című, a brit törvényhozás alsóházát csimpánzokkal benépesítő alkotása alatt sorakoznak fel a színészek.

A játék önfeledt, közös érdem a siker: Feczesin Kristóf (Ronnie), Prohászka Fanni (Pamela), Edvi Henrietta (Miss Foster), Kokics Péter (szállodaigazgató), Pachenko Okszana (a szobalány), Zalányi Gyula (a "hulla") mondatai, gesztusai a kis túlzások merészségével építenek aránytartó karaktereket. A komédiázás nagy lehetőségeit a miniszter, a személyi titkár, Jane és a főpincér négyese mutatja meg. Rajtuk múlik, hogy tudunk-e nevetni. Tudunk.

Salat Lehel szállodaszemélyzetként a simlis világ életre való alakja. Éppen annyira tolakodó főpincér, hogy egyértelművé tegye: megteheti, hogy élvezze a helyzet hasznát - csak hogy tudják, hogy tudja, amit tud.

Czakó Julianna titkárnője a kívánatosság tudatában bocsátkozik kalandba: jár neki, ami jár. Vagy mégsem. Ha nem is érte, de miatta történik itt minden.

Simon Zoltán miniszterének politikai tudománya a hárítás, a típusban saját jegyekkel: felsőbb társadalmi helyzet, alsóvárosi szleng. Veszteni nem akaró egó.

Fandl Ferenc titkára az akaratlan megoldóember - az elsikálás az alkalom, amely megmutatja: van felülkerekedés az ügyefogyottság látszatán. A személyiség változásának akkora léptéke ez, ami önmagában is vicces. A folyamatos önreflexió nagyítja igazán egyedivé a határátlépés teljesítményét.