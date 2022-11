Interaktív ifjúsági dzsessz koncertsorozatot tart a megyében a Jazzformers nevű együttes. Szerda reggel a miskolci görög katolikus általános iskolában jártak, majd Gesztelyen, utána Sárospatakon folytatják a turnét.

– Négy éve tart már a projekt – mondta portálunknak Szalkay Dávid, az együttes tagja. A Filharmónia Magyarország hirdetett akkor meghallgatást, amit meglátott a zenekar egyik tagja, s mondta jelentkezzenek. 90 százalékban komolyzenét játszó együttesek próbálkoztak, de végül az ő kvartettjüket is beválogatták a programba.

Interaktív műsor

Egy ifjúsági hangverseny bérletsorozatáról van szó: 3 előadás látogat el az iskolákba a filharmónia szervezésében, ezek közül az egyik koncert az övék. A négy év alatt jártak már sokfelé az országban, most megyénkben koncerteznek.

– Interaktív műsort dolgoztunk ki – magyarázta a zenész. Ritka, hogy ilyen módszerrel ismertetik meg a gyerekekkel a dzsesszt. – Sok mindenkiben úgy él ez a műfaj, hogy elvont, unalmas, absztrakt valami, holott rendkívül szórakoztató tud lenni.

Az 1920-as, '30-as évek Amerikájában ez volt a (mondjuk így) popzene, az 1940-es évek Budapestjén minden szórakozóhelyen és utcasarkon dzsessz zene szólt.

Humorral fűszerezve

Szalkay Dávid hangsúlyozta, a koncerteken megismertetik a gyerekekkel, hogy hogyan olvadtak össze az afrikai és amerikai zenei műfajok, miközben a történet során felbukkanó hangszereket is bemutatják nekik – mindezt humorral fűszerezve. A koncert során a gyerekek is szerepet kapnak, és közösen énekelhetik az együttessel például kedvenc rajzfilmjeik dalait is.

– Az első perctől vidámak, pörgősek, játékosak a koncertek, nagyon meg lehet szeretni ezt a műfajt, és azt tapasztaljuk, hogy a gyerekeknek sikerül ebből az érzésből átadni. Bízunk benne, hogy ha felnőnek, nem fognak idegenkedni az ilyen műfajú koncertektől – jegyezte meg a zenész. A turné alatt már jártak egyébként Edelényben, Mezőcsáton, Tardon, szerdán – beszélgetésünk után – mennek még Gesztelyre és Sárospatakra, csütörtökön Encsen és több miskolci iskolában is koncerteznek.

Miskolci gyökerek

A Jazzformers tagjai egyébként zenetanárok, és zenekarukkal is gyakran országszerte fellépnek. Megyénkben is jártak, legutóbb Tokajban a szüreti napokon. Szalkay Dávid egyébként miskolci gyökerekkel rendelkezik, édesapja itt él. A nyarakat gyakran töltötte a városban és a nagyszülőknél Mezőcsáton.