Sokféle visszatekintésre adott alkalmat a Villanyoltás a Miskolci Galériában. Három tárlatát zárta vasárnap ezzel a szellemes-szomorú, és mindenképpen pontos címmel a képzőművészeti intézmény, amely egy időre maga is búcsúzni kénytelen a műalkotásokra kíváncsi közönségétől: a fenntartó önkormányzat az energiaválságra, a rezsiköltségek növekedésére hivatkozva más takarékossági intézkedések mellett ebben az esetben is az épületbezárást tartotta a helyes és követendő megoldásnak.

Hogy lesz folytatás, bizakodásra adhat okot a bejelentés, amit a finisszázson Kónya Ábel galériaigazgatótól hallottunk: áprilisban a Téli Tárlattal terveznek újranyitni. (A legutóbbi Téli Tárlat a koronavírus-járvány miatt lépett évszakot: 2020 decembere helyett 2021 júniusában tudták megnyitni.)

Most három tárlatot zártak: a Hangszín Miskolc új fesztiváljához kapcsolódott: Nagy T. Katalin művészettörténész és Szurcsik József képzőművész 2013-as gyáli kezdeményezését idén nyáron fogadta be a borsodi megyeszékhely. A Hangszínhely képzőművészeti és zenei eseményeket kínált, és a köztéren is maradandónak szánt értéket teremtett: a Csengey utcai művészeti központot övező betonoszlopok egy részét képzőművészek festették meg. A Hangszínhely esetében is megvan a szándék a folytatásra – ezt erősítette meg vasárnap Nagy T. Katalin.

Máig érvényes

Miskolc kapcsolata a képzőművészettel nem új keletű: a galéria korszakolva mutatja be a Miskolci Művésztelep száz évét.

Következetesek a nyomtatott magyar grafika száz évének feltárásában is – hogy éppen itt érzik ezt kötelességnek és hálás feladatnak, szintén nem véletlen: itt született a grafikai biennálé, amely túlélve más művészeti szemléket máig képes megmutatni a műfaj időszerű törekvéseit, értékeit.

A két, november végéig tervezett, és így idő előtt lebontott kiállítás pont a nagy időkbe – sőt: Nagy Időkbe – vezetett: A magyar grafika évtizede 1961-1971 azt a korszakot dokumentálta, amikor a Miskolci Grafikai Műhely országos jelentőségre tett szert, illetve amikor elindították a Miskolci Grafikai Biennálét. A Kondor Béla miskolci litográfiái című tárlat pedig a máig nagy hatású alkotó halálának ötvenedik évfordulója alkalmából adott betekintést az eszközzel és témával Miskolcon is kísérletező művész körülhatárolható korszakának eredményeibe.

Lévai Nóra, Varga Éva

„Fantasztikus kulturális élet volt itt akkor” - írta le a vizsgált évtizedet a Villanyoltáson a kiállítás kurátora, Nagy T. Katalin, aki úgy érzékeli: létező a szándék a nagyon sok nehézség közepette is a város részéről a kulturális felébredésre. Ezek az ő szavai: „Magyarországon a legtöbben innen vándoroltak el. Itt a legnagyobb a veszteség, aminek további következményei vannak. Ugyanakkor eleven képzőművészeti hagyománnyal rendelkező városról beszélünk”.

Nemcsak Miskolc számára jelentős a biennálé születése körüli időszak, hanem a művek szempontjából is – az időtállóság volt a kiállításlátogató alapérzése. Nagy T. Katalin válogatása nemcsak a nagydíjasok munkáit kínálta: sok grafikát hozott el részben elfeledett alkotóktól, és olyanoktól, akiknek nem sokáig tartott a közös útjuk a biennáléval: például a képzőművészetben részben vagy teljesen más irányt vett Maurer Dórától, Lakner Lászlótól, Baranyay Andrástól. Nem egyszerű emlékhely lett a kiállítás idejére a Miskolci Galéria, amennyiben kortalanként volt képes megmutatni valamit a magyar grafikai termésből, azokból a feldolgozásra váró életművekből, mint amilyen Konstantin Lászlóé, vagy a nagydíjas Pásztor Gáboré.

Elhangzott a kérdés: tekinthetünk-e a miskolci kiállításra antréként, van-e érdeklődés szakmai és szélesebb körben a magyar grafika e korszaka iránt?

Madár Mária művészettörténész válaszát idézzük: „Szeretném azt hinni, hogy eljön ennek a korszaknak az újra felvirágzása. Az újrafelfedezésen dolgozunk. De hát kérdés, milyen hosszú folyamat lesz ez. Fiatal kutatóként most kezd összeállni a számomra is, hol vannak azok a helyek, amelyekkel értelmezhetővé lehet tenni ezt korszakot a saját generációm és a még fiatalabbak számára is”.