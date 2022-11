Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár változatlanul várja a lakosságot nyitvatartási időben a könyvtárba, valamint a jelenleg működő foglalkozásaikra – számoltak be közösségi oldalukon a művelődési ház munkatársai. Külön öröm számukra, hogy egyre többen veszik igénybe könyvtári és nyomdai szolgáltatásaikat a lakosok közül. Nemcsak visszatérő olvasóikra számítanak, várják az új beiratkozókat is. Hamarosan újdonságokat is találhatnak a könyvespolcokon, ígérik bejegyzésükben.